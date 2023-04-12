В правительстве Ростовской области рассказали, почему в поздравление с Днем космонавтики попал кадр NASA

12 апреля отмечают День космонавтики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В День космонавтики, 12 апреля, губернатор Ростовской области опубликовал в своем телеграм-канале тематическую видеооткрытку. На ней, среди прочего, есть и кадр с космонавтами NASА.

У некоторых пользователей возникли по этому поводу вопросы.

- На переднем плане – Юрий Владимирович Усачев, который машет рукой. Это наш земляк, он неоднократно был в составе международных групп и руководил одной из них, - сказали в пресс-службе губернатора.

Там же добавили, что не видят ничего предосудительного в том, что на видеоткрытку попали иностранные космонавты, которые покоряли космос с нашими соотечественниками. Это – одна из вех нашей истории.

Напомним, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, который побывал на орбите. Донской край также вошел в историю космических путешествий. Юрий Усачев, родившийся в Донецке Ростовской области, четыре раза побывал в космосе. На орбите он провел почти 553 дня. Валерий Корзун из Красного Сулина летал в космос дважды. А уроженец Новочеркасска Николай Чуб в сентябре этого года в составе корабля «Союз МС-24» отправился на МКС.

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