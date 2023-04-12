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НовостиОбщество12 апреля 2023 14:27

В Ростовской области мужчина предстал перед судом за взятку полицейскому

Дончанин хотел заплатить пять тысяч рублей, чтобы на него не составляли административный протокол
Анна ШИЛЯЕВА
Житель Ростовской области был оштрафован за то, что пытался дать взятку сотруднику ДПС

Житель Ростовской области был оштрафован за то, что пытался дать взятку сотруднику ДПС

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Новошахтинске, 38-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела за мелкое взяточничество, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

По информации собеседника, на трассе между Новошахтинском и Гуково полицейские остановили машину Игоря (имя изменено – прим. ред.) для проверки документов.

Оказалось, что права были просрочены. Водителя пригласили в служебный автомобиль, чтобы составить административный протокол.

Игорь, в свою очередь, попросил этого не делать в обмен на пять тысяч рублей.

Полицейские тут же сообщили о том, что им предложили взятку, в отдел. В итоге в отношении водителя возбудили уголовное дело, материалы которого уже ушли в суд.

По словам заместителя прокурора города Новошахтинска Ирины Поклад, обвиняемый признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в пользу государства в размере 15 тысяч рублей

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