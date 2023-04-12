В Ростовской области мужчина предстал перед судом за взятку полицейскому

Житель Ростовской области был оштрафован за то, что пытался дать взятку сотруднику ДПС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Новошахтинске, 38-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела за мелкое взяточничество, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

По информации собеседника, на трассе между Новошахтинском и Гуково полицейские остановили машину Игоря (имя изменено – прим. ред.) для проверки документов.

Оказалось, что права были просрочены. Водителя пригласили в служебный автомобиль, чтобы составить административный протокол.

Игорь, в свою очередь, попросил этого не делать в обмен на пять тысяч рублей.

Полицейские тут же сообщили о том, что им предложили взятку, в отдел. В итоге в отношении водителя возбудили уголовное дело, материалы которого уже ушли в суд.

По словам заместителя прокурора города Новошахтинска Ирины Поклад, обвиняемый признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в пользу государства в размере 15 тысяч рублей

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