В Ростове разыскивают без вести пропавшую 81-летнюю пенсионерку

Валентина Ефремова не выходит на связь с близкими с 11 апреля. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону без вести пропала пожилая женщина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

81-летняя женщина перестала выходить на связь 11 апреля. Близкие пенсионерки пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью к волонтерам. Поисковики прочесывают все улицы и районы города.

Рост пропавшей – около 168 сантиметров, у нее худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза.

В день пропажи она была одета в розовую куртку, серую юбку с графическим рисунком темно-синего цвета, черные колготки, туфли того же цвета и розовую шапку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Ростове-на-Дону: когда начнется и где посмотреть

Когда пройдет ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 в Ростове-на-Дону

(Подробности)