В Ростове учащиеся школы №60 написали космический диктант

Школьники находились на прямой линии с главной площадкой – Центром космонавтики и авиации. Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону учащиеся школы №60 написали космический диктант. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

В День космонавтики юные горожане попробовали свои силы в космическом диктанте. Школьники находились на прямой линии с главной площадкой – Центром космонавтики и авиации.

Наша школа №60 вошла в число 9 площадок в стране, на которых школьники очно написали Всероссийский космический диктант, – поделился Алексей Логвиненко.

Отметим, что во время мероприятия на связи с ребятами присутствовали и космонавты Международной космической станции. Также девять школьников, которые прошли конкурсный отбор отправились на Первую Международную космическую смену, где писали диктант на площадке центра.

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