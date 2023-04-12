В Ростове подвели итоги чемпионата «Юный мастер – 2023»

Чемпионат стал традиционным мероприятием в Ростове. Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону подвели итоги IV чемпионата «Юный мастер – 2023». Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В рамках этого конкурса юные ростовчане примеряли на себя разные профессии и соревновались. Призерами и победителями стали 38 детей дошкольного возраста. Они показали жюри свои таланты в искусстве, примерили на себя роль стилиста, смогли испытать свои навыки в ресторанном сервисе, а также ландшафтном дизайне и многом другом.

Дети достойно показали себя на ростовском чемпионате «Юный мастер – 2023». Жюри оказалось весьма сложно выбрать лучших, ведь каждый из участников подошел к делу ответственно и с искренним интересом!, – поделился глава администрации города Алексей Логвиненко.

Отметим, что чемпионат стал традиционным мероприятием в Ростове. Ребята уже в четвертый раз принимают участие в соревнованиях.

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