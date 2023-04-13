В Шахтах мужчину подозревают в поджоге иномарки

Восстановлению автомобиль не подлежит Фото: Александр КОЦ

В Шахтах задержали мужчину, который поджог «Хендей Солярис». Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 43-летний сотрудник одной из организации поссорился с работодателем. Затаив обиду, он решил отомстить своему обидчику. Ночью он пробрался на парковку, где находился автомобиль работодателя. Злоумышленник облили иномарку бензином и поджог, а затем скрылся с места преступления. Когда владелец пришел на парковку, то от машины практически ничего не осталось. Сумма ущерба составила 1,6 млн рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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