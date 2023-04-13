Жителей Волгодонска ждет ярмарка выходного дня

Следующую ярмарку планируется провести 29 апреля. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгодонске пройдет ярмарка входного дня. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации.

В субботу, 15 апреля, с самого утра горожане смогут прийти на ярмарку. Торговые ряды будут располагаться на Площади Победы в старой части города. Жители Волгодонска смогут пр доступным ценам приобрести свежее мясо, сезонные овощи и фрукты. Также будет выбор и в молочной продукции. Для любителей сладкого будет представлен широкий выбор разных сортов меда, кондитерских и хлебобулочных изделий.

Отметим, что следующую ярмарку планируется провести 29 апреля.

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(Подробности)