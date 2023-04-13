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НовостиОбщество13 апреля 2023 7:35

В ГИБДД Ростовской области предупредили об ухудшении обстановки на дорогах из-за непогоды

Надо быть предельно внимательными как автомобилистам, так и пешеходам
Дмитрий Кутепов
Из-за сильных дождей может ухудшиться видимость на дорогах.

Из-за сильных дождей может ухудшиться видимость на дорогах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госавтоинспекции Ростовской области призвали участников дорожного движения быть предельно внимательным из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

До 14 апреля в Ростове и местами в области продолжатся сильные дожди с грозой и градом, а также сильным ветром. Его порывы могут достигать 23 метров в секунду.

На дорогах надо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию. Нельзя делать резкие маневры. При приближении к пешеходным переходам надо снизить скорость.

Пешеходы также должны быть предельно внимательными. Особенно при пересечении пешеходных переходов.

Сегодня утром из-за непогоды Ростов сковали 7-бальные пробки. Традиционно в многокилометровых пробках стали проспекты Стачки и Михаила Нагибина, а также улица Нансена.

Непогодой воспользовались ростовские и батайские таксисты, взвинтившие цены на свои услуги в полтора, а порой и в два раза.

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