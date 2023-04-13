Перевозчик из района Ростовской области бросил маршрут, чтобы возить военных к водоводу в ДНР

Проблемы возникли в нескольких сельских районах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области есть проблемы с обслуживанием общественного транспорта в нескольких районах. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Дмитрий Беликов на заседании регионального Заксобрания.

По его словам, проблема возникла в Матвеево-Курганском районе. Местный перевозчик оставил маршрут и стал возить военных на водовод в ДНР. Похожая ситуация появилась и в Куйбышевском районе.

Сейчас работа общественного транспорта находится под контролем властей. Графики движения обещают наладить в ближайшее время.

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