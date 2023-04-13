В России представили новый футуристический автомобиль

Фото: предоставлено ООО «Формула-МЦ»

Бренд Omoda представил в апреле свою вторую модель для российского рынка – яркий и высокотехнологичный седан S5. Презентация модели проходила в виртуальной мультивселенной O-Universe. Седан построен на универсальной модульной архитектуре M1X и будет доступен в трех вариантах исполнения: Life, Tech и Ultra.

Автомобиль имеет футуристический и стильный облик. Благодаря уникальной стилистической концепции автомобиль получил стремительный силуэт, не утратив при этом элегантности.

Интерьер OMODA S5 выполнен из качественных материалов отделки, элементы салона декорированы двойной прострочкой. Оформление и компоновка внутреннего пространства автомобиля притягивают взгляды и подчеркивают уникальность.

Новая универсальная архитектура, на которой построена модель, обеспечивает дополнительное пространство для водителя и пассажиров первого и второго ряда.

По умолчанию OMODA S5 оборудован антиблокировочной системой тормозов, датчиком освещения, системами стабилизации и курсовой устойчивости, круиз-контролем и функцией выбора между режимами движения, что очень актуально для различных дорожных и климатических условий эксплуатации.

Фото: предоставлено ООО «Формула-МЦ»

Защиту водителя и пассажиров в автомобиле обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности и система кругового обзора. А отличным звуком автомобиль обязан мощной аудиосистеме с шестью динамиками.

OMODA S5 в топовой комплектации Ultra оснащается наружной декоративной подсветкой, панорамным люком и полным набором систем безопасности.

О ценах на стильный и инновационный седан OMODA S5 в России будет объявлено ближе к официальному запуску продаж. Познакомиться с продукцией OMODA можно в уникальном интерактивном пространстве O-Universe, где пользователи могут не только записаться на тест-драйв в ближайшем дилерском центре, но и оформить заявку на покупку автомобиля.

Бренд OMODA в России присутствует с 2022 года. С момента старта продаж клиентам передано свыше 8000 автомобилей. Гарантия на автомобиль OMODA составляет 5 лет.

Официальный сайт: https://omoda-aaamotors-rnd.ru/

Телеграмм: https://t.me/omoda_aaamotors

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