Причины трагедии пока неизвестны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове мужчина скончался, упав с девятого этажа. Происшествие случилось на улице Лелюшенко 13 апреля. Об этом очевидцы рассказали «КП-Ростов-на-Дону».

По словам жильцов дома, мужчине около 30 лет. Люди обнаружили тело погибшего около пяти часов утра. На место вызвали скорую помощь. Однако пострадавший скончался до приезда врачей.

Напомним, в начале апреля из окна многоэтажки на 45-й Линии выпала 20-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте.

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