Двухметровый кулич испекут на Пасху для жителей Ростовской области

Вес гастрономического изделия составит 140 кг
Фото: Евгения ГУСЕВА
В эти выходные, 15 и 16 апреля, жители Ростовской области смогут увидеть и попробовать двухметровый кулич. Угощать всех желающих будут в Неклиновском районе, в 40 минутах пути от Ростова-на-Дону.
По словам организаторов, вес гастрономического изделия составит 140 кг. Гигантское угощение в субботу освятит клирик храма пророка Ильи Павел Дудолаев, а в воскресенье, в 16 часов, состоится дегустация.
Добавим, вход в зону отдыха сделают бесплатным для детей до 14 лет, взрослым нужно будет приобрести билеты.
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