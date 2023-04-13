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НовостиОбщество13 апреля 2023 11:47

В Ростовской области в творожной массе обнаружили кишечную палочку

Произвели опасную продукцию на Дону
Дмитрий Кутепов
Еда с кишечной палочкой может быть опасна для здоровья человека.

Еда с кишечной палочкой может быть опасна для здоровья человека.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В двух образцах творожной массы с массовой долей жира 23% сотрудники Ростовского референтного центра Россельхознадзора обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Опасный продукт был произведен на территории Ростовской области.

Как объясняют специалисты, в продукты бактерии кишечной палочки попадают из-за санитарных и технологических нарушений на производстве, при их транспортировке, хранении и реализации.

Так как был нарушен техрегламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», о выявленном нарушении сотрудники референтного центра сообщили в областное управление Россельхознадзора.

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