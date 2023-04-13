Резкое похолодание ожидается в Ростове на выходных 15 и 16 апреля

Наиболее ощутимо температура понизится ночью в воскресенье Фото: Мария ЛЕНЦ

Резкое похолодание ожидается в Ростове-на-Дону на предстоящих выходных, 15 и 16 апреля. Об этом сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

В субботу ночью обещают +4-6 градусов, днем - около +8-10. Возможны небольшие осадки. Ветер будет северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с.

В воскресенье ночью столбики термометров понизятся до +1-3 градусов, днем при этом прогнозируют до +12-14. Осадков не предвидится. Ветер будет северо-восточный и восточный 7-12 м/с, иногда его порывы могут достигать 14 м/с.

Добавим, по региону в указанный период ожидаются ночные заморозки от -1 до -4 градусов. Днем воздух в среднем может прогреваться до +6-14 градусов.

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