С 15 по 17 апреля в Ростовской области прогнозируют заморозки до -4 градусов

Заморозки могут сохраняться по ночам и утром Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 15 по 17 апреля в Ростовской области ожидаются ночные заморозки. Информацию об этом распространила пресс-служба управления МЧС России по региону.

- Во второй половине ночи и утром 15-17 апреля местами возможны заморозки в воздухе от -1 до -4 градусов, - говорится в сообщении.

Ранее о похолодании также предупредили синоптики. К слову, в Ростове-на-Дону температура воздуха по ночам также должна понизиться, но сохраниться в пределах плюсовых значений.

При любых происшествиях, в том числе вызванных погодой, жителям Дона рекомендуют обращаться по номерам: с мобильного «101», «112» или со стационарного «01».

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