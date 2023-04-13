Недалеко от здания правительства Ростовской области построят элитный ЖК

Фасад выполнен в классическом стиле, чтобы соблюсти архитектурный облик центра города. Эскиз будущего ЖК: специализированный застройщик «Альянс Групп».

Возле здания правительства Ростовской области, на улице Социалистической, 118, появится семиэтажный жилой комплекс. Вчера, 12 апреля, застройщик получил положительное заключение госэкспертизы на его возведение.

Строить дом будет специализированный застройщик «Альянс Групп». В отделе маркетинга компании «КП-Ростов-на-Дону» сообщили подробности о строительстве дома.

В жилом комплексе будет 7 этажей, 169 квартир и подземная автостоянка на 163 места. Также в нем разместятся коммерческие помещения.

На данный момент территорию под строительство здания расчистили. А также там провели археологические раскопки. По плану, дом должен быть сдан в марте 2026 года.

Рядом с будущим элитным домом находится памятник архитектуры, состоящий из двух одинаковых зданий — бывший доходный дом Кушнарева. Ему больше ста лет.

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Здание располагается на Буденновском, 46. Объект принадлежит городу только на одну треть. Остальная часть находится в федеральной собственности (подробности)