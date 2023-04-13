В Ростовской области аннулировали 133 декларации на зерно

Чаще всего не указывали исследования на токсичные элементы, пестициды и ГМО
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области в марте 2023 года аннулировали 133 декларации на злаковые, зернобобовые и масличные культуры. Это сделали из-за отсутствия полных данных о безопасности продукции или в связи с анализами от сторонних лабораторий, сообщили в управлении Россельхознадзора.
Чаще всего, по данным ведомства, нарушители не указывали в документах результаты исследований на токсичные элементы (например, мышьяк), пестициды, зараженность вредителями, вредные примеси и генетически модифицированные организмы (ГМО).
По всем фактам надзорные органы уже отреагировали предупреждениями. От предприятий потребовали придерживаться требований в области сохранности качества и безопасности зерна.
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