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НовостиОбщество13 апреля 2023 13:27

В Ростовской области аннулировали 133 декларации на зерно

Нарушителям уже направили предупреждения
Ангелина СКИБА
Чаще всего не указывали исследования на токсичные элементы, пестициды и ГМО

Чаще всего не указывали исследования на токсичные элементы, пестициды и ГМО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в марте 2023 года аннулировали 133 декларации на злаковые, зернобобовые и масличные культуры. Это сделали из-за отсутствия полных данных о безопасности продукции или в связи с анализами от сторонних лабораторий, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Чаще всего, по данным ведомства, нарушители не указывали в документах результаты исследований на токсичные элементы (например, мышьяк), пестициды, зараженность вредителями, вредные примеси и генетически модифицированные организмы (ГМО).

По всем фактам надзорные органы уже отреагировали предупреждениями. От предприятий потребовали придерживаться требований в области сохранности качества и безопасности зерна.

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