Топ-менеджер ведущего банка оценил эффект от цифровой трансформации в 300 млрд рублей

Фото: пресс-служба ВТБ

По сообщению ВТБ, в 2022 году завершен стратегический цикл цифровой трансформации банка. Об этом в ходе конференция по машинному обучению, анализу данных и технологиям ИИ Data Fusion 2023 заявил заместитель президента-председателя правления Вадим Кулик.

По итогам первого этапа цифровой трансформации обеспечен экономический эффект в размере 305 млрд рублей, создан технологически новый банк, соответствующий лучшим стандартам индустрии в части надежности, отказоустойчивости, импортонезависимости и способный адаптироваться под требования внешней среды. В банке развернуто 19 программ технологической трансформации и более 300 проектов.

- Выполнена унификация информационных систем, ликвидировано продуктовое отставание, увеличен уровень надежности, создан новый производственный процесс. Наибольший экономический эффект в рамках цифровой трансформации дала программа “Омниканальность” и все, что связано с клиентскими сервисами. Увеличилась доля моделей, разрабатываемых с применением методов машинного обучения и искусственного интеллекта, — сообщил Вадим Кулик.

Банк уже перешел к этапу тиражирования на технологическом рынке собственных ИТ-решений. Ожидается, что разработки смогут заместить множество зарубежных аналогов. Разработка и развитие инновационных продуктов и технологий осуществляется, как совместно с передовыми вузами, такими как МФТИ и Сколтех, так и совместно с технологическими партнерами.

Дальнейшая стратегия в части технологий нацелена на опережение рыночных трендов. К 31 декабря 2024 года в критической ИТ-инфраструктуре банка должно остаться только отечественное ПО, включенное в Единый реестр российских программ.