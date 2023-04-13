В Ростове-на-Дону в семь раз возросло количество штрафов за неоплату парковки

Большую часть штрафов водителям направили с августа по декабрь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В течение 2022 года в Ростове-на-Дону выписали более 17 тысяч штрафов за неоплату парковки. Это оказалось почти в семь раз больше, чем периодом ранее, сообщает dоnnews.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Нетипичных результатов достигли после автоматизации рассылки штрафов. В августе был внедрен специальный модуль, который ускорял взаимодействие структур и оперативно отправлял нарушителям уведомления.

В итоге большую часть штрафов - 14,7 тысячи штук - направили с августа по декабрь 2022 года. Всего с водителей потребовали 25,6 млн рублей, 10,5 млн рублей из этой суммы уже поступили в бюджет донской столицы.

Специалисты отмечают, что нарушители не всегда платят штрафы, но в этом году вырос и процент взыскания.

Напомним, в Ростове-на-Дону для автолюбителей сейчас доступно 6301 платное парковочное место. Оставлять машины ростовчане и гости города могут в периметре: Текучева - Театральный - Социалистическая - Соколова - Береговая - Доломановский.

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