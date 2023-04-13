В Волгодонске в ДТП столкнулись две иномарки

Транспортные средства получили механические повреждения. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске в аварии столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 13 апреля около 14:30.

По предварительной информации, 75-летний водитель "Митсубиси" не уступил проезжую часть иномарке "Пежо", за рулем которой находился 28-летний шофер. В результате автомобили столкнулись.

Транспортные средства получили механические повреждения, никто не пострадал, – сообщили в пресс-службе ведомства.

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(Подробности)