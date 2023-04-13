В Ростове-на-Дону главой управления ЖКХ Пролетарского района станет Артем Коганов

Когда он приступит к должностным обязанностям пока не известно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове чиновник-банкрот возглавил управление ЖКХ Пролетарского района. Об этом сообщает портал 1rnd со ссылкой на собственный источник в администрации района.

Согласно информации, Артем Коганов начал заниматься предпринимательством в 2008 году. В бизнесе он проработал порядка пяти лет. Когда он приступит к должностным обязанностям, пока не известно.

Он сменит в должности Стеллу Руф, которая ушла работать в мэрию Таганрога. Отметим, что она уволилась по собственному желанию. Накануне этого должность главы администрации Пролетарского района Ростова покинул Егор Долматов. Сейчас чиновник работает заместителем сити-менеджера Таганрога по вопросам ЖКХ.

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(Подробности)