В Ростове пасхальные богослужения пройдут в 55 храмах города

16 апреля ростовчане отметят Святую Пасху Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону пасхальные богослужения состоятся в 55 храмах города. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

16 апреля ростовчане отметят Святую Пасху. Главная пасхальная служба пройдет в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в 23:00 15 апреля. Также все желающие смогут освятить куличи 15 апреля с 12 до 20 часов и 16 апреля в течение дня.

Отметим, что работу общественного транспорта продлили до 5 утра. На маршрутах будут работать около 250 единиц подвижного состава.

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