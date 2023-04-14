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НовостиОбщество14 апреля 2023 4:47

В Таганроге без вести пропал 21-летний парень

Игорь Федоров не выходит на связь с близкими с 6 апреля
Лейла МИРИШОВА
Парня ищут больше недели. Фото: "ЛизаАлерт"

Парня ищут больше недели. Фото: "ЛизаАлерт"

В Таганроге больше недели разыскивают 21-летнего парня. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Игоря Федорова последний раз видели 6 апреля. После чего связь с ним пропала. Парень перестал отвечать на звонки и появляться в социальных сетях. Обеспокоенные родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост Игоря – около 180 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и серые глаза.

С собой у него был черный рюкзак с оранжевой молнией. Сам Игорь был одет в зеленую куртку темного цвета, серые джинсы и черные кроссовки.

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