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НовостиОбщество14 апреля 2023 5:53

В Таганроге на Пасху общественный транспорт будет работать до полуночи

Горожане смогут добраться до дома на автобусах после праздничного богослужения
Лейла МИРИШОВА
Горожане смогут добраться до дома на автобусах после праздничного богослужения

Горожане смогут добраться до дома на автобусах после праздничного богослужения

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Таганроге на Пасху продлили работу общественного транспорта до полуночи. Об этом сообщили на сайте администрации приморского города.

Так, автобусы и маршруты будут работать 15 апреля до полуночи. Также гости и жители города смогут принять участие в праздничном богослужении в одном их девяти храмов. Пасхальная служба начнется в 23:00, после нее вокруг храмов пройдут крестные ходы.

Отметим, что в городе также организуют дополнительные маршруты общественного транспорта с 23 по 25 апреля. Так, в городе организуют маршруты от Русского поля до Николаевского шоссе. Еще один маршрут запустят от Центрального рынка до кладбищ на Николаевском и Мариупольском шоссе. Кроме того, появится еще один маршрут, который будет соединять оба кладбища.

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