В Таганроге на Пасху общественный транспорт будет работать до полуночи

Горожане смогут добраться до дома на автобусах после праздничного богослужения Фото: Евгения ГУСЕВА

В Таганроге на Пасху продлили работу общественного транспорта до полуночи. Об этом сообщили на сайте администрации приморского города.

Так, автобусы и маршруты будут работать 15 апреля до полуночи. Также гости и жители города смогут принять участие в праздничном богослужении в одном их девяти храмов. Пасхальная служба начнется в 23:00, после нее вокруг храмов пройдут крестные ходы.

Отметим, что в городе также организуют дополнительные маршруты общественного транспорта с 23 по 25 апреля. Так, в городе организуют маршруты от Русского поля до Николаевского шоссе. Еще один маршрут запустят от Центрального рынка до кладбищ на Николаевском и Мариупольском шоссе. Кроме того, появится еще один маршрут, который будет соединять оба кладбища.

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