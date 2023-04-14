В Ростовской области на складе нашли 1 тысячу тонн зараженной сои

Сорняк вредит культурным растениям и вызывает аллергию у людей Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Ростовской области на одном из складов Таганрога нашли 1 тысячу тонн сои, которая была заражена амброзией. Об этом 14 апреля рассказали в управлении Россельхознадзора.

- Владельцу продукции вынесли предостережение с требованием исправить ситуацию. Зараженная партия сои после этого была направлена на переработку, - сообщили в ведомстве.

Напомним, амброзия засоряет полевые культуры, огороды, сады и луга. Она наносит вред культурным растениям и снижает плодородие почвы. Чаще всего от амброзии страдают яровые хлеба и пропашные культуры. Сорняк также вредит здоровью людей, вызывая аллергию.

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После этого всю партию отправили на переработку (подробности)