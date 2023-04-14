Казаки из Ростовской области доставили полезный груз бойцам в зону СВО

Военным передали продукты и лекарства. Фото: сайт правительства Ростовской области

Из Ростовской области в зону специальной операции добровольцам отряда «Ростов» доставили продукты и лекарства. Также бойцы получили детские поделки, рисунки и «письма солдату», сообщает сайт донского правительства.

Доставили груз казаки Всевеликого войска Донского. В частности, военных посетили замглавы региона Артем Хохлов и заместитель губернатора, атаман Сергей Бодряков.

Глава Всевеликого войска Донского лично пообщался с военнослужащими и узнал, в чем они сейчас нуждаются. После обсуждения было решено отвезти часть продуктов и лекарств жителям ближайшего населенного пункта.

- Наши ребята часто делятся с мирным населением гуманитарной помощью. Неравнодушие, милосердие, забота о людях - отличительные черты русского воина. Казаки-добровольцы отряда «БАРС-18» именно такие, - отметил Сергей Бодряков.

Добавим, группа донских казаков и представители власти также побывали у мобилизованных из Каменского района. Бойцам передали автомобиль УАЗ с гуманитарной помощью.

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