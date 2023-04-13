Россияне предпочитают делать вклады на короткое время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты отмечают, что в последнее время клиенты предпочитают делать краткосрочные вклады. На это влияют нестабильность ситуации, изменения ключевой ставки и появление различных инструментов инвестирования.

На этом фоне банки стараются предлагать улучшенные условия по накопительным счетам для своих клиентов. Так, в апреле ВТБ объявил о росте ставки по накопительному счету до 10% годовых. Действие повышенной ставки предполагается в течение первых трех месяцев для клиентов, которые впервые открывают накопительный счет в банке.

- В настоящее время на российском рынке наблюдается сезонный рост потребительской активности. На этом фоне интерес к «длинным» сберегательным инструментам снижается. Для нас очень важно оказывать клиентам поддержку в реализации их финансовых планов, поэтому с сегодняшнего дня мы предлагаем по накопительному счету одну из лучших ставок на рынке. Продукт позволит получить высокий доход на свободные средства и в то же время иметь быстрый доступ к деньгам для дальнейших покупок, - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.