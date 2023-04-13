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НовостиОбщество13 апреля 2023 16:30

Россияне предпочитают делать вклады на короткое время

При этом банки предлагают улучшенные условия по долгосрочным депозитам
Наталья ВЕСНИНА
Россияне предпочитают делать вклады на короткое время

Россияне предпочитают делать вклады на короткое время

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты отмечают, что в последнее время клиенты предпочитают делать краткосрочные вклады. На это влияют нестабильность ситуации, изменения ключевой ставки и появление различных инструментов инвестирования.

На этом фоне банки стараются предлагать улучшенные условия по накопительным счетам для своих клиентов. Так, в апреле ВТБ объявил о росте ставки по накопительному счету до 10% годовых. Действие повышенной ставки предполагается в течение первых трех месяцев для клиентов, которые впервые открывают накопительный счет в банке.

- В настоящее время на российском рынке наблюдается сезонный рост потребительской активности. На этом фоне интерес к «длинным» сберегательным инструментам снижается. Для нас очень важно оказывать клиентам поддержку в реализации их финансовых планов, поэтому с сегодняшнего дня мы предлагаем по накопительному счету одну из лучших ставок на рынке. Продукт позволит получить высокий доход на свободные средства и в то же время иметь быстрый доступ к деньгам для дальнейших покупок, - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.