В Сальске во время пожара в жилом доме спасли 7 человек

Пожар потушили на улице Невского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сальске во время тушения пожара в жилом доме спасли 7 человек. Об этом утром 14 апреля рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- Возгорание произошло в одной из квартир дом на улице Невского, 1. Вызов поступил в 20:37, локализовали горение в 20:45, все потушили в 21 час. Всего огнем было охвачено 30 кв. метров, - сообщили в экстренном ведомстве.

Добавим, по судя по открытым данным, возгорание произошло в 5-этажке 1975 года постройки. Само здание кирпичное, перекрытия - железобетонные плиты.

Напомним, вчера в Таганроге при пожаре в частном доме погиб 45-летний мужчина. В этом случае пламя потушили за полчаса. Предварительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.

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