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НовостиОбщество14 апреля 2023 9:22

В Ростове-на-Дону студента оштрафовали за отрицание принадлежности Крыма к России

Молодой человек подавал апелляцию, но не смог обжаловать первоначальное решение суда
Ангелина СКИБА
Вердикт первой инстанции поддержали в Ростовском областном суде

Вердикт первой инстанции поддержали в Ростовском областном суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону студента из Крыма оштрафовали на 45 тысяч рублей за «публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Предварительно, молодой человек высказывал экстремистские идеи в присутствии других людей во время обсуждения специальной операции.

- В присутствии неограниченного круга лиц студент крикнул, что «Крым не принадлежит России и перейдет к Украине». Кроме этого, подсудимый в общежитии вуза публично демонстрировал украинскую символику, - говорится в пресс-релизе УФСБ.

Нарушение рассмотрели в Кировском районном суде донской столицы. В итоге вердикт вынесли по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. После этого студент пытался обжаловать свой штраф в Ростовском областном суде, но инстанция оставила в силе прежнее решение.

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