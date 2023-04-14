В Ростове-на-Дону студента оштрафовали за отрицание принадлежности Крыма к России

Вердикт первой инстанции поддержали в Ростовском областном суде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону студента из Крыма оштрафовали на 45 тысяч рублей за «публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Предварительно, молодой человек высказывал экстремистские идеи в присутствии других людей во время обсуждения специальной операции.
- В присутствии неограниченного круга лиц студент крикнул, что «Крым не принадлежит России и перейдет к Украине». Кроме этого, подсудимый в общежитии вуза публично демонстрировал украинскую символику, - говорится в пресс-релизе УФСБ.
Нарушение рассмотрели в Кировском районном суде донской столицы. В итоге вердикт вынесли по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. После этого студент пытался обжаловать свой штраф в Ростовском областном суде, но инстанция оставила в силе прежнее решение.
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