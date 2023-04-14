В Волгодонске из-за лужи в лобовую аварию попали две легковушки

Машины столкнулись на улице Весенней. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Волгодонске из-за лужи произошло лобовое столкновение двух иномарок. Об этом 14 апреля рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- Авария произошла сегодня утром, около 8:15, на улице Весенней. Предварительно, 38-летний водитель Kia Ceed, объезжая лужу, выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль такой же марки под управлением 72-летнего мужчины, - разъяснили журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Известно, что этом ДТП никто из людей не пострадал, только машины получили механические повреждения.

Добавим, ранее сообщалось об аварии с двумя пострадавшими. Молодой человек и девушка получили травмы после столкновения легковушки с припаркованной фурой.

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