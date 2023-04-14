Ростов и Таганрог включили в маршрут международного круиза теплохода «Петр Великий»

«Петр Великий» отличается по габаритам, комфортности и количеству пассажирских мест Фото: Михаил ФРОЛОВ

Порты Ростова-на-Дону и Таганрога планируют включить в маршрут международного круиза теплохода «Петр Великий». Об этом говорится на сайте «Ассоциации туроператоров».

Направления рейсов для нового судна пока не утвердили окончательно. При этом одним из вариантов следования может быть путешествие из Стамбула в Астрахань.

Маршрут выглядит так: Стамбул - Батуми - Сочи - Новороссийск - Таганрог - Ростов-на-Дону - Волгоград - Астрахань - Махачкала - Баку - Туркменбаши - Актау - Астрахань.

Предполагается, что на такое путешествие потребуется примерно 20 дней и 19 ночей. При этом туристы смогут посетить по пути 6 стран: Турцию, Грузию, Россию, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан.

Другие варианты направлений не касаются донских портов, их собираются проложить из Астрахани в Казахстан и Туркменистан.

Добавим, «Петр Великий» - судно класса «река-море», которое может эксплуатироваться как на внутренних водных путях, так и на морских участках. От привычных морских лайнеров корабль отличается по габаритам, комфортности и количеству пассажирских мест.

Сейчас теплоход практически готов и проходит чистовую отделку. В Каспийское море «Петр Великий» может выйти в конце августа 2023 года.

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