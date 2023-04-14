Жители Ростовской области смогут получить льготную ипотеку на строительство частных домов Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

С 14 апреля 2023 года, по сообщению ВТБ, условия ипотеки с господдержкой начинают распространяться на строительство индивидуальных домов с привлечением подрядной организации. Теперь жители региона могут на льготных условиях приобрести земельный участок, возвести объект по собственному проекту в коттеджном поселке или на частной территории, а также купить дом по модели «домокомплект под ключ».

Льготные условия на строительство индивидуального дома будут доступны в рамках трех федеральных программ - «ипотека с господдержкой-2020», «семейная» и «IT-ипотека». Для оформления клиенту потребуется предоставить договор подряда с одобренной банком компанией, проект, а также отчет об оценке.

- Для нас стратегически важно способствовать улучшению жилищных условий россиян. Мы постоянно совершенствуем ипотечные программы, позволяющие решить квартирный вопрос на максимально выгодных условиях. В последнее время россияне проявляют все больший интерес к частным домам. В то же время индивидуальное строительство занимает небольшую долю в общем объеме выдач ипотеки: с привлечением кредита строится только 1 из 10 домов, тогда как по квартирам это соотношение составляет 8/10. Рассчитываем, что запуск льготных условий станет импульсом для развития рынка и позволит клиентам быстрее переехать в комфортное жилье, - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Он также отметил, что клиентам не потребуется дополнительное обеспечение и поручительство, а сделку можно оформить в электронном формате.