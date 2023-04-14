На атомной станции прошли соревнования среди лаборантов химического цеха

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

На Ростовской АЭС прошел конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического цеха. Соревнования проходили в два этапа. Конкурсанты демонстрировали навыки приготовления растворов, выполняли измерения на лабораторных приборах, а также осуществляли внутренний контроль качества результатов измерений. Была и теоретическая часть с решением усложненных задач на определение концентрации веществ.

В финал конкурса вышли три девушки. Третье место заняла лаборант 5 разряда группы эксплуатации химического цеха Дарья Буланова. На атомной станции она работает всего год и в этом конкурсе участвует впервые.

Лаборант 5 разряда группы входного контроля Виктория Сердюк, которая взяла второе место, также дебютант на конкурсе.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Победителем конкурса и лучшей в своей профессии стала лаборант 6 разряда группы эксплуатации Ксения Завгороднева. Она самая опытная и титулованная из тройки финалистов. В 2021 Ксения уже участвовала в конкурсе и заняла первое место, а в 2022 году прошла отбор на участие в ReaSkills-2022 и AtomSkills-2022.

- Очень радует, что в конкурсах профессионального мастерства участвует и побеждает молодежь. Это говорит не только о том, что на предприятии сформирована сильная база наставников и отлажен процесс распространения опыта, но и о том, что молодые профессионалы сами «рвутся в бой», оттачивают свои навыки, совершенствуют процессы, стремятся к новым знаниям, компетенциям и берут на себя ответственность за будущее предприятия, - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Конкурсы и акселераторы для работников атомной станции проводятся регулярно. Благодаря этому новое поколение специалистов может получить новые профессиональные знания и опыт, представить свои разработки и получить их экспертизу. На следующей неделе за звание «лучший в профессии» будут бороться работники отдела охраны окружающей среды и отдела технической диагностики.