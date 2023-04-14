Мощный хлопок напугал жителей улицы Немировича-Данченко в Ростове вечером 13 апреля

Ребята забавлялись с пиротехникой, а потом сбежали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону мощный хлопок напугал жителей улицы Немировича-Данченко в Октябрьском районе города. Однако через время после этого стало понятно, что источником звука оказалась самая обычная пиротехника.

Ситуацию описали вчера, 13 апреля, в одном из городских пабликов VK. Авторы одного из постов сообщили, что «школьники с пиротехникой взорвали мусорный бак». В подтверждение этому было опубликовано видео, снятое, вероятно, камерой наблюдения.

При этом местные жители пожаловались, что хлопок оказался не таким уж и безобидным. По словам ростовчан, «осколки отлетели в припаркованные рядом авто».

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