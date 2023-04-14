Официально о задержании пока не сообщается. Фото: Анастасия Осипова

В Ростове при получении крупной взятки задержали прокурора Железнодорожного района. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

По данным источника, задержание прошло вечером 13 апреля. Размер взятки точно неизвестен, по предварительным данным, ее размер составил более миллиона рублей. Вознаграждение могли заплатить за неприменение меры пресечения в отношении одного из обвиняемых.

Напомним, суд в Ессентуках избрал меру пресечения в отношении 24 полицейских, ставших фигурантами дела об ОПГ. Напомним, ранее их задержали в рамках расследования дела по статьям «Организация преступного сообщества» и «Получение взятки». 23 сотрудников органов арестовали, одного отправили под домашний арест.

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