В Ростове начали откачивать воду из затопленных дворов

Для откачки воды используют мотопомпы и автоцистерны. Скриншот из видео областной пресс-службы МЧС

Из-за непрекращающихся в Ростове дождей на улице Шоссейной оказались подтоплены три частных домовладения. Им на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в областной пресс-службе МЧС.

— Расчеты МЧС и городские спасатели Ростова-на-Дону откачивают воду с помощью автоцистерн и мотопомп, — отметили в пресс-службе ведомства.

Вода не только затопила земельные участки, но и проникла в дома. В них уровень воды достигал 10 см.

Уже несколько дней Ростов находится во власти стихии — дожди приводят к подтоплениям, пробкам на дорогах и увеличению стоимости поездок на такси.

На предстоящих выходных, по данным Ростгидрометцентра, в Ростове будет пасмурная погода с небольшим дождем.

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