Строительство нового жилого комплекса начато рядом с ТЦ «Мега»

ЖК «Флора», застройщик ГК «Доннефтестрой». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой»

Жилой комплекс «Флора» - это флагманский проект ГК «Доннефтестрой», который компания реализует в рамках комплексного развития территорий на одной из крупнейших и перспективных площадок РО, в Аксае.

Новый микрорайон появится в шаговой доступности от ТЦ «Мега», где располагается ключевой транспортный пересадочный узел на все действующие маршруты по направлению в Ростов-на-Дону, Аксай и Александровку.

Подготовка строительной площадки жилого комплекса уже завершена, там сейчас работает спецтехника и полным ходом идёт разработка котлована.

ЖК «Флора», застройщик ГК «Доннефтестрой». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой»

«Флора» - это «жилая экосистема». Вместе с жильём на территории 30 гектаров будет создана социальная, транспортная, коммерческая и образовательная инфраструктура: школа на 1110 учеников, два детских сада на 280 и 170 детей, физкультурно-оздоровительный центр, а первые этажи домов займут магазины и социально-бытовые сервисы.

В концепции общественных пространств сделан акцент на благоустройство двора. Зонирование дворовых территорий сформирует микрокварталы для жителей разных поколений по интересам и возрасту с различной степенью физической активности. Важной деталью проекта станет центральная аллея с фонтаном и ФОК.

- Во «Флоре» мы стремимся создать комфортную среду для будущих жильцов, которая, в том числе побуждала бы к активному образу жизни, — рассказали в пресс-службе застройщика. — Спортивный кластер во дворе – это только часть яркой спортивной инфраструктуры нового микрорайона. ФОК — один из её ключевых элементов.

ЖК «Флора», застройщик ГК «Доннефтестрой». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой»

Также проектом предусмотрен объездной участок дороги с выходом к Аксайскому проспекту, которая поможет распределить транспортные потоки ул. Янтарная и двух проспектов — Аксайского и Шолохова.

Первая линия строительства включает три дома класса «комфорт+» от 16 до 17 этажей. Площадь застройки участка составляет 1,8 га. Передача ключей дольщикам первой очереди домов анонсирована на 2025 год.