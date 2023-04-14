Компания из Ростова требует с Ольги Бузовой и представителей певицы 1,1 млн евро

Истец просит взыскать с ответчиков деньги за понесенные убытки Фото: Артем КИЛЬКИН

Компания из Ростова-на-Дону заявила о желании судиться с московской организацией, которая должна была продвигать продукцию с изображением Ольги Бузовой. Иск поступил в Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

- Истец просит взыскать с ответчиков в счет понесенных убытков 1,1 млн евро по курсу ЦБ РФ, а также расходы по утилизации продукции в размере 1,5 млн рублей. Материалы дела передали судье, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным инстанции, еще в 2020 году стороны договорились о продаже напитков продукции с изображением певицы. Однако некоторое время спустя представители Ольги Бузовой отказались от сделки.

В итоге, по заявлениям истца (компании, которая занимается торговлей напитками), пришлось утилизировать всю имеющуюся продукцию. Кроме того, с фирмы через суд взыскали деньги за невыполнение условий о закупке определенного объема продукции.

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