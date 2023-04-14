В Ростовской области водитель грузовика пострадал после столкновения с «КамАЗом»

На проезжей части столкнулись «КамАЗ» и «ГАЗ 33022». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО
В Ростовской области 49-летний водитель грузовика обратился в больницу после ДТП с «КамАЗом». Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.
Как уточнили в ведомстве, мужчина пострадал вечером 13 апреля. Сама авария произошла на одной из улиц поселка Матвеев Курган.
По предварительным данным, 44-летний мужчина, который управлял «КамАЗом», переезжая перекресток по второстепенной дороге, не уступил проезд грузовику «ГАЗ 33022».
Водителю «ГАЗа» в итоге потребовалась медицинская помощь. Обе машины получили механические повреждения.
Добавим, ранее в Шахтах два человека пострадали после столкновения легковушки «ВАЗ-21120» с припаркованной фурой.
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