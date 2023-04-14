Банк «Центр-инвест» лидирует в рейтинге лучших ипотечных программ на ИЖС

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В ходе своего аналитического исследования эксперты финансового портала «Выберу.ру» рассмотрели ипотечные программы от банков ТОП-100 по объемам розничного кредитования на 01.02.22 г. При составлении рейтинга важными критериями являлись размер первоначального взноса, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

Ипотечная программа банка «Строительство жилья» действует более 15 лет и пользуется высоким спросом среди клиентов. К ее основным преимуществам можно отнести низкий первоначальный взнос от 10%.

В рамках данной ипотечной программы банк «Центр-инвест» принимает материнский капитал как для первоначального взноса, так и для погашения долга. Кроме этого в качестве первоначального взноса принимаются свидетельства (сертификаты) о праве на получение бюджетных субсидий (социальных выплат) для оплаты части стоимости строительства жилья.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

По условиям программы фиксированная ипотечная ставка действует первые десять лет. На оставшийся срок (до 20 лет) заёмщик выплачивает проценты по плавающей ставке, привязанной к ключевой ставке ЦБ.

Банк «Центр-инвест» участвует в реализации всех государственных программ по повышению доступности ипотечного кредитования, а также предоставляет широкую линейку собственных кредитов на приобретение недвижимости. Подробнее ознакомиться с условиями ипотечных программ банка можно на сайте.

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