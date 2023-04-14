В Ростове на Пасху прогнозируют усиление ветра до 18 м/с и похолодание до +2 градусов

При сильных порывах ветра могут падать ветки и деревья Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону на Пасху, 16 и 17 апреля, ожидается усиление ветра до 18 м/с и понижение температуры воздуха в ночные часы до +2-4 градусов. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС.

Спасатели напоминают, что в непогоду могут происходить перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций. От подобных объектов во время стихии лучше держаться на расстоянии.

При скачках напряжения в электросети рекомендуют отключать все электроприборы. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».

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