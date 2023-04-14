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НовостиОбщество14 апреля 2023 14:59

В Ростовской области за сутки подтвердили 176 случаев коронавируса

24 человека попали в больницы
Ангелина СКИБА
Выздоровели за сутки 213 человек

Выздоровели за сутки 213 человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, по состоянию на 14 апреля, за сутки подтвердили 176 случаев COVID-19. Эту информацию опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф.

Известно, что за указанный период с инфекцией в больницы попали 24 человека. Летальных исходов не регистрировали. Выздоровели за сутки 213 человек.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: коронавирусу больше всего подвержены пенсионеры и люди с хроническими недугами. Тем, кто входит в группу риска, следует внимательно следить за своим здоровьем. Нужно сократить пребывание в общественных местах и соблюдать респираторный этикет. При ухудшении самочувствия необходимо остаться дома и обратиться к врачу.

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