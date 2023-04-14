Шесть жительниц Элисты будут судить за открытие подпольных игорных клубов

В двух помещениях расставили компьютеры и другое оборудование и проводили азартные игры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Элисте шесть местных жительниц окажутся на скамье подсудимых. Их обвиняют в организации подпольных игорных клубов и незаконном заработке в размере более чем двух миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Калмыкия.

По версии следствия, две женщины два года, в 2020 и 2021 гг., организовали в Элисте подпольные игорные клубы и проводили там азартные игры.

- Они подыскали два нежилых помещения в третьем и четвертом микрорайонах города, разместили 25 компьютеров и подключили через Интернет, разместили игровое оборудование, привлекли к работе своих знакомых, вели учет и распределяли полученную выручку, - рассказали в ведомстве.

В результате был выручен доход в сумме более двух миллионов рублей.

- Шесть местных жительниц в зависимости от роли и степени участия обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в крупном размере организованной группой, - добавили в прокуратуре.

Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в Элистинский городской суд.

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