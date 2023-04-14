В Ростовской области мужчину подозревают в поджоге автомобиля

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шолоховском районе 26-летнего мужчину подозревают в поджоге автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, хозяин автомобиля припарковал «Ладу Приору» во дворе своего дома. Тут он увидел, как в его машине начала гореть передняя часть салона. Мужчина попытался потушить огонь самостоятельно, но пламя быстро охватило авто. В результате отечественный автомобиль выгорел полностью. Сумма причиненного материального ущерба составила более 200 тысяч рублей. Позже правоохранители задержали 26-летнего мужчину по подозрению в поджоге.

Позже выяснилось, что во время застолья между мужчинами произошел спор. Из-за чего злоумышленник решил отмстить. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».

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