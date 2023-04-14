Жителям Таганрога рассказали, где они смогут освятить куличи

15 и 16 апреля вход в храмы города в указанное время свободный Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге рассказали, где можно освятить куличи на Пасху. Вход в храмы в указанное время будет свободный.

Так, 15 апреля в Свято-Никольском храме освящение куличей пройдет с 11 до 17 часов.

Пасхальная служба в ночь с субботы на воскресенье состоится с 23 до 3 часов утра. А 16 апреля граждане смогут освятить куличи с 3 часов утра до 15.

В Храме Святой Троицы гости и жители Таганрога 15 апреля смогут освятить куличи с 10 до 14 часов. Пасхальная служба начнется в 23 и продлится до 3 часов. С этого же времени 16 апреля и до 18 часов можно освятить куличи.

В Храме Всех Святых 15 апреля на освящение куличей можно прийти с 11 часов и до 15. Служба в храме начнется, как и в других, – с 23 часов до 3 утра. После чего, до 12 часов 16 апреля продлится освящение куличей.

В Храме Иконы Божией Матери «Одигитрия» 15 апреля с 12 часов до 18 состоится освящение куличей. Праздничное богослужение пройдет с 23 часов до 3 утра, и до 11 часов пройдет освящение куличей.

В Храме святого преподобного Сергия Радонежского 15 апреля состоится освящение куличей с 11 до 13 часов. Пасхальная служба в ночь с субботы на воскресенье с 23.00 до 3 часов утра, с этого времени и до 11 часов пройдет освящение куличей.

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