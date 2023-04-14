В Ростов прибыл замминистра МВД РФ Владимир Кубышко для контроля за делом полицейской ОПГ

Владимир Кубышко лично проконтролирует ход служебной проверки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростов-на-Дону прибыл замминистра МВД России Владимир Кубышко. Об этом сообщает портал 1rnd со ссылкой на собственный источник. Он лично проконтролирует ход служебной проверки, связанной с громким уголовным делом создания преступной группировки в полиции Ростова.

Отметим, что с 2015 года больше 20 правоохранителей требовали взятки с торговцев. За денежное вознаграждение они закрывали глаза на различные нарушения. За это время им удалось заработать порядка 25 миллионов рублей.

Напомним, что Генерал-лейтенант полиции Владимир Кубышко занимается вопросами кадрового направления в ведомстве. На должность замминистра МВД он был назначен летом 2022 года.

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