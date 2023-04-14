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НовостиОбщество14 апреля 2023 18:09

В Ростов прибыл замминистра МВД РФ Владимир Кубышко для контроля за делом полицейской ОПГ

Он лично проконтролирует ход служебной проверки
Лейла МИРИШОВА
Владимир Кубышко лично проконтролирует ход служебной проверки

Владимир Кубышко лично проконтролирует ход служебной проверки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростов-на-Дону прибыл замминистра МВД России Владимир Кубышко. Об этом сообщает портал 1rnd со ссылкой на собственный источник. Он лично проконтролирует ход служебной проверки, связанной с громким уголовным делом создания преступной группировки в полиции Ростова.

Отметим, что с 2015 года больше 20 правоохранителей требовали взятки с торговцев. За денежное вознаграждение они закрывали глаза на различные нарушения. За это время им удалось заработать порядка 25 миллионов рублей.

Напомним, что Генерал-лейтенант полиции Владимир Кубышко занимается вопросами кадрового направления в ведомстве. На должность замминистра МВД он был назначен летом 2022 года.

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