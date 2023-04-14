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НовостиОбщество14 апреля 2023 18:54

В Ростовской области разыскивают 34-летнего мужчину

Эдуард Полюхов уже месяц не выходит на связь с близкими
Лейла МИРИШОВА
Мужчина месяц не выходит на связь с близкими. Фото: "ЛизаАлерт"

Мужчина месяц не выходит на связь с близкими. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области без вести пропал 34-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Согласно ориентировке, Эдуард Полюхов направлялся из Екатеринбурга в Аксайский район. Последний раз он выходил на связь 14 февраля. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

Рост пропавшего – около 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза.

В чем был одет Эдуард – неизвестно.

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