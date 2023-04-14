В Сальске мужчина незаконно выловил больше 160 рыб

Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сальске 49-летний местный житель незаконно выловил больше 160 рыб. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчина решил порыбачить на берегу реки Маныч Веселовского водохранилища. Его заметили правоохранители и задержали. Местному жителю удалось выловить больше 160 рыб, среди которых были щука, судак, рыбец, лещ, густера, тарань. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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(Подробности)