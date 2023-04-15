Лидера ОПГ полиции Ростова уволили за месяц до задержания

Фигурантами дела стали более 20 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полковника, которого следствие считает лидером ОПГ Ростова, уволили за месяц до задержания. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, подозреваемый занял должность заместителя начальника отдела полиции по охране общественного порядка ростовского УМВД в июле 2015 года. В этом время, по данным следователей, была организована преступная группа.

В марте сотрудника уволили. Однако тот, по предварительной информации, продолжал заниматься делами ОПГ до самого задержания.

Напомним, главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу было возбуждено уголовное дело по статьям «Организация и участие в преступном сообществе» и «Получение взятки». По версии следствия, с 2015 года в Ростове действовала ОПГ, куда входили полицейские и гражданские лица. Участники получали взятки за непривлечение предпринимателей к административной ответственности за нарушения. В числе фигурантов оказалось более 20 человек.

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