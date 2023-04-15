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НовостиОбщество15 апреля 2023 10:37

Потепление придет в Ростовскую область после заморозков в начале новой недели

Прогноз опубликовал ростовский гидрометцентр
Михаил СТРИЖЕВ
Серьезных осадков не ожидается.

Серьезных осадков не ожидается.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Потепление придет в Ростовскую область в начале новой недели. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовал ростовский гидрометцентр.

В выходные будет облачно с прояснениями. Серьезных осадков не ожидается. Ветер может усилиться до 7 — 12 метров в секунду, возможны порывы до 15 — 20 метров в секунду. Ночью 16 апреля прогнозируют заморозки до -1 — -4 градусов. Днем температура поднимется до +10 — +15 градусов. 17 апреля потеплеет до +17 градусов.

В Ростове в субботу и воскресенье серьезных осадков не будет. Ночью 16 апреля на термометре будет +2 — +4 градуса, днем — +12 — +14. 17 апреля синоптики прогнозируют до 16 градусов тепла.

Напомним, начальник ростовского гидрометцентра Елена Назарова ранее рассказала, какой будет погода во второй половине апреля. По словам специалиста, средняя температура будет составлять +14 — +19 градусов. В конце месяца ожидается потепление до +24 — +27 градусов.

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